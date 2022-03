Attention : cet article dévoile une partie des intrigues et certains extraits d'interviews figurant dans la saison 4 de "Drive to Survive", accessible à partir de ce vendredi 11 mars en France sur Netflix. Si vous ne souhaitez pas les découvrir avant d'avoir regardé la série, cliquez-ci.

Netflix, force est de constater que les réalisateurs n'ont pu réellement compenser le retrait du Néerlandais. C'est une absence omniprésente. Jugeant les différentes histoires trop éloignées de la réalité, Max Verstappen avait décidé, il y a un an et demi, de s'éloigner des caméras de "Drive to Survive" . Après visionnage des quatre premiers épisodes de la quatrième saison de la série à succès de, force est de constater que les réalisateurs n'ont pu réellement compenser le retrait du Néerlandais.

Hamilton - Verstappen, le fil rouge

Il faut dire que le défi était particulièrement relevé : au terme de l'une des saisons les plus marquantes de l'histoire, Netflix a pu profiter d'une matière première particulièrement riche. Malgré cela, le géant américain n'a pas changé une recette... qui a fait recette.

Chaque épisode débouche sur une nouvelle intrigue même si, cette fois, l'exceptionnelle lutte pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a poussé la réalisation à adopter un fil rouge ou, en tout cas, à ne jamais la repousser trop loin dans l'arrière-plan.

Il était probablement impossible d'envisager une autre structure. Même si l'absence de l'un des deux protagonistes, qui plus est champion du monde, a manifestement posé un problème d'équilibre. Pour le résoudre, les auteurs ont utilisé plusieurs stratagèmes.

Horner omniprésent

D'abord en exploitant plus régulièrement les échanges radio du prodige batave qui, souvent, servent la forme plutôt que le fond. Ensuite en utilisant des bouts d'interviews qui, puisqu'il s'agit de réactions à chaud, ne permettent pas d'en savoir plus sur la réflexion du pilote. Enfin en compensant avec les interviews de Christian Horner, patron de l'écurie Red Bull.

Très souvent mis en avant, visiblement de moins en moins gêné par les caméras, le dirigeant britannique donne encore le change à Toto Wolff, dans un jeu de ping-pong que les spectateurs devraient encore apprécier. Notamment lorsque après le Grand Prix de Bahreïn, remporté de justesse par Lewis Hamilton, l'Autrichien titille son homologue : "Ne sois pas grognon." "Putain de Mercedes", finit lui par lâcher le mari de Geri Halliwell, en quittant le circuit de Sakhir.

Les propos du très cash patron de l'écurie de Milton Keynes sont également utilisés pour contre-balancer les offensives du clan Mercedes, notamment après les différents moments d'extrême tension. Là, le débat n'est pas tout à fait à l'équilibre. Le troisième épisode de la série, intitulé "Le tournant" dans la version française, aborde en profondeur le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui a marqué une vraie cassure dans la rivalité entre Verstappen et Hamilton.

Moins équilibré

Il y a deux points de vue, confie alors Toto Wolff. Je ne suis pas objectif mais Max a bloqué beaucoup de manœuvres pour forcer l'autre à abandonner. Ça ne pouvait plus durer." "Max est souvent très agressif et va au-delà des limites, renchérit Hamilton. J'ai affronté de nombreux pilotes. Il y a toujours des tyrans. Mais moi, j'essaie de les battre sur la piste." Le crash de Copse a notamment été utilisé pour évoquer la nature des deux pilotes. ", confie alors Toto Wolff.." ", renchérit Hamilton.."

Au sujet du comportement de Verstappen, le grand public devra donc se contenter de cette observation des deux leaders de l'équipe rivale, alors que les actes du Batave en piste découlent de réalités plus complexes liées, notamment, à son éducation, son enfance et sa formation dans les compétitions de karting. C'est en tout cas le point de vue qu'il a toujours défendu - lorsqu'il a accepté de le défendre - et qui aurait mérité d'être exposé dans la série.

Ainsi, "Drive to Survive" a encore tendance à s'éloigner du véritable documentaire, et c'est bien ce qui lui a été reproché par le public le plus aguerri, ainsi que par certains pilotes - Verstappen le premier. Mais grâce à une narration une nouvelle fois bien ficelée, ainsi qu'à des dialogues privés pimentés, la formule devrait encore plaire au plus grand nombre. Avec ce quatrième opus, la F1 va donc encore atteindre ses objectifs.

