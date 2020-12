"Je ne vais pas pouvoir courir à Abu Dhabi, a t-il déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On a tout essayé, on a attendu un maximum, mais pour la suite, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention. Je vais rentrer avec Marion (sa femme) à la maison, voir mes enfants, et travailler sur le futur pour retrouver le plaisir de gagner des courses le plus vite possible et récupérer l’ensemble des fonctions de ma main gauche. C’est une décision difficile, je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça, mais je pense que c’est pour le mieux."