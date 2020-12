La promotion de l'actuel leader du championnat de Formule 2 - l'antichambre de la F1 - a été confirmée ce mercredi par l'écurie américaine. En réalité, elle était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. D'abord évoqué chez Alfa Romeo, le protégé de la Scuderia a finalement été envoyé chez l'autre écurie cliente de Ferrari, où Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont été remerciés.

Il évoluera aux côtés de Nikita Mazepin, fils du milliardaire russe Dmitry Mazepin, dont l'arrivée a été officialisée mardi. Les deux jeunes pilotes remplacent Romain Grosjean et Kevin Magnussen, remerciés. Comme son futur coéquipier russe, Schumacher a paraphé un contrat " pluri-annuel ". " La perspective de figurer sur la grille en F1 me rend incroyablement heureux ", a confié l'Allemand dans un communiqué.

Schumacher devait boucler ses premiers tours dans une séance officielle de F1 lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de l'Eifel, début octobre. Celle-ci avait finalement été annulée en raison du brouillard et de la pluie. Partie remise : le pilote de 21 ans sera dans le baquet de la Haas lors de la première série de tests du Grand Prix d'Abou Dabi, le 11 décembre prochain. Avant de faire le grand saut. De matérialiser encore un peu plus la cure de jouvence du plateau de Formule 1. Et d'écrire la suite de l'histoire.