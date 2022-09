Il est (bientôt) de retour. Absent de la dernière saison de "Drive to Survive", Max Verstappen va faire son retour devant les caméras de Netflix l'an prochain. La confirmation est arrivée via les propos de Paul Martin, qu travaille dans la société de production "Box to Box Films", lors du festival "Demain le sport", jeudi à Paris. Pour rappel, le Néerlandais avait décidé de ne plus s'exprimer dans la série de la plateforme vidéo.

Verstappen titré dès Singapour si ...

L'an passé, Netflix avait tout tenté pour compenser le retrait du Néerlandais après une saison palpitante, qui avait vu son sacre au terme du dernier tour de l'ultime course. Avec 335 points au compteur, le pilote Red Bull est bien parti pour conserver sa couronne mondiale, puisque Charles Leclerc (Ferrari) n'en compte "que" 219, et Sergio Pérez, son coéquipier, 210. Le paddock a rendez-vous le 2 octobre prochain à Singapour.

