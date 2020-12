Sergio Pérez sera-t-il finalement bien sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie qui lancera la saison 2021 ? Le pilote mexicain, qui sera remplacé chez Aston Martin (ex-Racing Point) par Sebastian Vettel, pourrait rebondir plus vite que prévu. Alors qu'il s'apprêtait à prendre une année sabbatique, des rumeurs de plus en plus persistantes notamment du côté d'Abou Dhabi où s'est couru la dernière course du championnat 2020 le week-end dernier l'envoient chez... Red Bull.