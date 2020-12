Membre du programme junior de Red Bull, protégé du motoriste Honda (qui cessera pourtant de fournir ses moteurs à l’écurie après la prochaine saison), Tsunoda est finalement un choix logique pour les décideurs autrichiens. Élu rookie d’année par la FIA, le Japonais devient le vingt-et-unième pilote nippon engagé en F1, le premier depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi, en 2014 et la présence de Kamui Kobayashi. Pour son plus grand bonheur.

"Comme la plupart des pilotes, mon objectif a toujours été de courir en Formule 1, donc je suis très heureux de cette nouvelle. Je tiens à remercier la Scuderia AlphaTauri, Red Bull et le Dr. Marko de m'avoir donné cette opportunité, et bien sûr tous les membres de Honda, pour tout leur soutien jusqu'à présent dans ma carrière, m'offrant de formidables opportunités de courir en Europe. Je dois également remercier les équipes avec lesquelles j'ai couru pour en arriver là, en particulier Carlin, avec qui j'ai tant appris cette année. Je réalise que je porterai les espoirs de nombreux fans japonais de F1 l'année prochaine et que je ferai de mon mieux pour eux aussi."