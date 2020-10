La pluie intermittente n'était pas des conditions propice à des tests, et les températures (11°C dans l'air et sur la piste) encore moins. Mais c'est le brouillard qui a tout compromis. Interdisant les vols d'hélicoptères médicaux, qui font partie d'un dispositif indispensable des secours, il a motivé le report du début de la séance à 11h30 puis 12h, avant que la direction de course ne se résigne à une annulation pure et simple.