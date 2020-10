Red Bull sait se montrer entreprenante. D'ores et déjà à la recherche d'une solution pour compenser le retrait de son motoriste Honda, l'écurie s'est autorisée un nouveau clin d'œil envers Renault, dimanche, à l'arrivée du Grand Prix de l'Eifel.

A leur manière, le patron Christian Horner et son pilote Max Verstappen ont en effet salué la performance du Losange, auteur avec Daniel Ricciardo de son premier podium depuis plus de neuf ans. La séquence a été isolée et diffusée sur les réseaux sociaux par la F1.