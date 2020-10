A 64 points de retard au Championnat du monde, Valtteri Bottas n'avait déjà plus qu'un vague espoir d'empêcher son coéquipier Lewis Hamilton d'être titré cette année. La pole position en poche, le Finlandais avait quand même fait ce qu'il fallait pour contrarier le Britannique lors du Grand Prix de l'Eifel, dimanche. Le pilote de la Mercedes n°77 a failli se faire subtiliser sa première place au freinage du virage n°1 au départ, mais il a fait preuve d'autorité, roue dans roue avec la W11 n°44, pour garder son bien et diriger la course.