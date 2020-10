Tout un symbole ! Cet après-midi, Lewis Hamilton (Mercedes) a égalé le record de victoires en F1 de Michael Schumacher (91) en s’imposant sur les terres du champion allemand, à 20km de Kerpen où le Baron Rouge a fait ses premiers tours de roue, sur le circuit du Nürburgring. Parti en deuxième position sur la grille, l’Anglais a profité d’une erreur de Valtteri Bottas au 12e tour pour ne plus jamais lâcher la tête de la course. Ce 91e succès, son 7e de la saison, le rapproche plus que jamais d’un septième titre mondial… comme Michael Schumacher.