Ce précieux bien en main, le leader du Championnat du monde est monté sur le podium pour aller soulever le trophée de vainqueur pour la septième fois de la saison, en onze manches. Et à la suite du retrait de son coéquipier Valtteri Bottas, à cause d'une défaillance technique, l'Anglais de 35 ans peut songer à l'obtention d'un septième titre, puisqu'il dispose de 69 points d'avance sur son voisin de stand finlandais.

Qualifié deuxième, Lewis Hamilton a en fait profité d'une erreur de Valtteri Bottas, un blocage de roue au virage n°1 du 13e des 60 tours pour se porter en tête, avant l'ennui technique survenu six boucles plus tard.

C'est alors qu'il a été interrompu dans son propos par l'arrivée de Mick, le fils de Michael Schumacher, pour lui remettre un casque rouge porté par le champion au début des années 2000. "C'est un grand accomplissement, c'est un honneur pour moi de recevoir ce casque, a-t-il confié. Quelle émotion, quel moment incroyable ! Je ne sais même pas quoi dire. Quand on grandit en regardant quelqu'un, quand on l'idolâtre, toutes les qualités qu'il avait, tout ce qu'il a fait, année après année, à continuer à se battre avec son équipe… Je me souviens jouant avec Michael Schumacher sur les jeux vidéo... Il a été dominant si longtemps. Jamais je n'aurais pu m'imaginer approcher les records de Michael. C'est seulement en retournant dans la voie des stands que je me suis rendu compte de ce que j'avais fait. Il va me falloir du temps pour réaliser. Je remercie tous les gens qui continuent de pousser derrière moi pour y arriver. C'est un immense cadeau."