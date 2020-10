Lors de la seule séance d'entraînement deux heures plus tôt, Valtteri Bottas avait pris une petite longueur d'avance de 0"136 sur Lewis Hamilton dans son travail de réglages nécessairement bâclé, entre runs pour évaluer les performances sur le tour unique et simulation de relais en "medium" et "tendre". Non seulement il a gardé la main, mais il a relégué son coéquipier à 0"256, une marge appréciable que le Britannique a bien remarquée. La plus importante d'ailleurs que le pilote de la W11 n°77 ait obtenue, hormis celle de Montmelo en 2019 (0"634).