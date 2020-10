Mercedes devrait remporter son septième titre mondial des constructeurs consécutif, dimanche à Imola. Une épopée sans précédent qui surpassera celle de la Scuderia (1999-2004) et saluée jusqu'au CEO de Ferrari, Louis Camilleri, qui juge cette domination "impressionnante" depuis l'ère hybride en 2014, d'autant plus "qu'ils ont réussi à la maintenir."

Grand Prix d'Émilie-Romagne Albon, Sainz, Ocon, Vettel... : Ils ont 5 Grands Prix pour convaincre ou sauver leur saison HIER À 10:00

Cependant, cette saga a réclamé une énorme énergie et cela fait des mois que Toto Wolff réfléchit à lâcher les rênes pour souffler enfin. D'autant que le calendrier 2021 en est basé sur 23 dates, un nouveau record qui ne fait qu'annoncer une inflation voulue vers les 25. Fatigué fin 2019, il avait volontairement fait l'impasse sur le déplacement au Grand Prix du Brésil et laissé les clés de la boutique à James Allison, le directeur technique.

Barré par le veto de Ferrari pour devenir le PDG du promoteur du Championnat du monde (Formula One Group), le directeur d'équipe de Mercedes ne veut plus s'occuper de l'équipe au quotidien mais rester impliqué en prenant de la hauteur, avec le final cut sur ses grandes orientations et décisions majeures.

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix d'Emilie Romagne 2020 Crédit: Getty Images

"Daimler m'a donné le choix"

Et manifestement, trouver cet homme ou femme-lige va encore prendre du temps. "Je ne peux dire si ça sera un, deux ou trois ans, a confié l'Autrichien au Kronen Zeitung. Mais en réfléchissant aux années à venir, ça me rendrait très fier si un patron prenait la suite et faisant un meilleur travail que je pourrais faire."

On a parlé des tensions qui se sont fait jour entre lui et Ola Kallenius, suite aux transferts de technologies qui a fait de la Racing Point une "Mercedes rose" cette saison, et brouillé l'image de Mercedes en Formule 1. Mais aujourd'hui, il a le soutien du CEO de Daimler, maison mère de Mercedes-Benz. "Daimler m'a donné le choix, mais avant que je prenne un nouveau rôle, je dois m'assurer que quelqu'un d'autre peut faire les 23 courses que je pourrai apprécier derrière un écran en Zoom", a-t-il dit.

Depuis des mois, Toto Wolff travaille sur des dossiers chauds qu'il doit régler avant de quitter son poste. Après la négociation des Accords Concorde 2021-2025 qui ne lui ont pas permis d'obtenir la fin du veto de Ferrari et plus grand poids dans le jeu politique - même s'il en a beaucoup gagné depuis 2014 -, Toto Wolff doit surtout conclure la prolongation de Lewis Hamilton, qui est en fin de contrat. Ce qu'il ne pourra faire qu'une fois le Britannique couronné une septième fois champion du monde. Ce qui devrait intervenir le 15 novembre au soir du Grand Prix de Turquie.

Grand Prix d'Émilie-Romagne Hamilton au top et prêt pour la qualif, Gasly aussi ! IL Y A 2 HEURES