On peut au moins compter sur Valtteri Bottas pour bousculer Lewis Hamilton sur le tour chrono. Samedi à Imola, le Finlandais a conquis sa 15e pole position en carrière, sa quatrième de la saison après Spielberg 1, Silverstone 2 et le Nürburgring, en soufflant la position de pointe à son voisin de stand.

Ainsi assuré de partir en tête sur le circuit "Enzo e Dino Ferrari" dimanche à 13h10, le natif de Nastola a certainement fait une plus grande partie du travail que d'habitude car les dépassements s'annoncent rares sur ce tracé étroit, constellé de chicanes et de rectilignes courts.

Finalement quatrième à 0"873 de la W11 en pole, le vainqueur de Monza n'a pas manqué de faire remarquer dans son tour de rentrée que c'était la meilleure qualification de l'équipe de la saison. Et, pourrait-on ajouter, encore une fois la meilleure d'un Français sur la grille. Et de loin. Car Renault n'a pu compter que sur Daniel Ricciardo, cinquième, et plus rapide que son coéquipier (12e), pour la 12e fois en 13 manches.