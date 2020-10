A quelle heure démarre la course ?

13h10.

Valtteri Bottas (Mercedes) va-t-il profiter de sa pole position ?

Il faut en douter. Sept positions de pointe depuis 2019 pour trois victoires, son ratio est faible. Mais 2020 a montré jusque-là qu'il savait défendre sa pole sans en profiter jusqu'au bout. En effet, il a viré en tête lors de ses trois pole positions, à Spielberg 1, à Silverstone 2 et au Nürburgring, mais n'a fini en vainqueur qu'en Autriche. Et il a même devancé Lewis Hamilton au virage n°1 au Mugello et l'a doublé dans le premier tour à Portimao, sans là encore conserver son bien. Bref, il a tendance à craquer depuis un petit moment.

La pole position est-elle un atout à Imola ?

Hors abandon, elle assure une première ou une deuxième place depuis 1987.

Imola est-il fait pour les dépassements ?

Non. Et la dernière stat en date n'incite pas à l'optimisme : il n'y avait eu qu'un dépassement en piste lors de la précédente édition, en 2006. Œuvre de Thiago Monteiro (Midland) pour la 18e place… Quatorze année plus tard, les stands ont été refaits, le dernier virage a disparu mais le spectre d'une course insipide est dans tous les esprits.

"Vous allez voir que c'est une course assez ennuyeuse parce que la piste est assez étroite et qu'il n'y a nulle part ou passer après la première chicane, a prédit Lewis Hamilton. Ça va être un sacré défi de suivre un concurrent, mais pourvu que le DRS nous donne l'opportunité à la première zone de freinage."

Max Verstappen (Red Bull) sera-t-il un danger pour les Mercedes ?

A priori oui, et de toute façon plus qu'au Grand Prix du Portugal, qu'il avait démarré en "tendre" face aux Mercedes en "medium". Là, le Néerlandais a le même argument des pneus cerclés de jaune. De quoi pousser son relais loin pour tenter un overcut. Qui inquiète réellement le staff de Brackley. "Red Bull avait le même rythme que nous sur les long runs samedi matin", a bien noté Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef.

Qui Max Verstappen (Red Bull) devra-t-il surveiller au départ ?

Pierre Gasly (AlphaTauri) bien sûr ! Non retenu par Red Bull pour 2021, le Français a de bonnes relations avec le leader de l'écurie de Milton Keynes mais n'a aucun cadeau à faire à l'écurie principale… Et là, il va partir avec l'énorme avantage des "tendre", que son AlphaTauri fait très bien fonctionner dès le premier tour...

Quel résultat Charles Leclerc (Ferrari) peut-il espérer ?

Un top 10. Le Monégasque part septième mais tous les ingrédients de spirale infernale du Nürburgring (qualifié 4e, arrivé 7e) sont là : départ en "tendre", temps froid, grainage, usure et passage au stand anticipé. Plus difficulté accrue de dépassement. Sa position après l'arrêt de ses concurrents directs ne devrait pas être loin de sa place définitive.

La lutte pour la 3e place chez les constructeurs peut-elle basculer ?

Oui ! Imola peut-être un tournant dans la saison. Racing Point est actuellement sur le podium mondial mais Sergio Pérez et Lance Stroll partent respectivement 11e et 15e. Quant aux McLaren, elles n'ont pas vraiment brillé, vu les neuvième et dixième de Lando Norris et Carlos Sainz en qualification.

Avec la cinquième place de Daniel Ricciardo sur la grille, Renault a une vraie chance de combler les 6 unités qui la séparent de RP et les 4 de McLaren. Sans compter Esteban Ocon, qui partira à la porte des points avec l'objectif de compléter le total de l'Australien.

Quel record peut tomber à l'arrivée ?

Celui du nombre de titre Constructeurs consécutifs. Mercedes peut s'assurer sa septième couronne depuis 2014 à condition de ne pas concéder plus de 34 points à Red Bull. Une mission quasiment impossible sachant que la firme autrichienne n'a marqué qu'une fois plus de point cette année.

