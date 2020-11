Pierre Gasly n'aura pas profité longtemps de sa quatrième place sur la grille de départ du Grand Prix d'Emilie-Romagne, sa meilleure avec AlphaTauri, à égalité avec son top 4 à Hockenheim en 2019, sous les couleurs de Red Bull. Malheureusement débordé au coup d'envoi par Daniel Ricciardo (Renault), le Français était solidement accroché à sa cinquième place, une seconde derrière la RS20 de l'Australien et deux secondes devant la Ferrari de Charles Leclerc, lorsqu'il a reçu un ordre sans équivoque.

"On a une fuite de pression d'eau sur la voiture, on a essayé de réparer ça sur la grille, malheureusement ça n'a pas marché" , a expliqué le vainqueur du Grand Prix d'Italie, au micro de Canal+.

Le Normand a poursuivi sur les circonstances de son départ, et son dépassement par Lewis Hamilton, deuxième sur la grille, et qui passé par Max Verstappen (Red Bull) lui a opposé une résistance agressive au premier freinage. "Cela a été vraiment chaud, a-t-il dit. j'ai vraiment eu une bonne réaction au départ comparé aux pilotes autour de moi. Je suis arrivé sur Lewis avec un peu plus de vitesse. Cela a été un peu chaud, j'ai dû lâcher parce que sinon je finissais dans l'herbe. Du coup, j'ai perdu une place sur Daniel [Ricciardo]. Ça fait mal de prendre une opportunité comme ça car la voiture a bien marché tout le week-end."