En l'absence du Grand Prix de Monaco cette année, Valtteri Bottas a peut-être conquis la pole position la plus importante de la saison car le circuit "Enzo e Dino Ferrari" d'Imola n'a jamais été réputé pour offrir du spectacle et des dépassements. Samedi, le Finlandais a indéniablement fait une belle affaire en s'emparant de la 13e pole position de la saison, qu'il lui revient désormais de transformer en succès, ce qui n'est jamais gagné avec lui.

A l'issue d'un suspense à couper au couteau, le pilote de la W11 n°77 a rendu la monnaie de sa pièce au Britannique qui lui avait coupé l'herbe sous le pied la semaine dernière à Portimao. En trouvant le truc pour prolonger le rendement de ses pneus "tendre" dans le secteur 3, il a battu l'Anglais de 0"097. Mais de bien plus que cela en fait.

Quand son ingénieur lui a indiqué sa marge sur l'autre Flèche noire après la ligne d'arrivée, il a répondu "Un dixième, c'est suffisant !" Il a même fait la différence pour beaucoup moins que ça cette année : 0"012 à Spielberg 1, 0"063 à Silverstone 2 ; puis 0"102 au Nürburgring. Toujours sur le même homme : Lewis Hamilton ! un peu plus étonnant, il a conquis ses 15 pole positions sur 12 circuits différents.

"Il faut toujours se battre, a-t-il rappelé. Il n'y a pas de pole position facile. Je me suis vraiment régalé. Quand on attaque à fond, cette piste est éclatante. Je savais que je devais progresser dans le dernier tour et aller chercher ces dernières fractions nécessaires. C'est une super sensation quand on les trouve. Après ça, on en a vraiment la chair de poule !"

Valtteri Bottas (Mercedes) au Grand Prix d'Emilie-Romagne 2020 Crédit: Getty Images

"La course, c'est comprendre et préserver les pneus"

Et d'expliquer les virages qui ont fait la différence. "J'avais vraiment bossé sur l'enchaînement 2-3 et je suis parvenu à bien le passer à la fin, ainsi que les deux derniers viragesoù j'avais galéré avec de l'instabilité mais je savais que je devais y aller franchement jusqu'au bout. J'ai pris le risque et la voiture a bien viré", a-t-il raconté.

Recalé pour une 98e pole position, Lewis Hamilton a été contrarié par ce dénouement car il a mis du temps à sortir de sa voiture. Ravalant mal sa déception, il a lâché à chaud : "Valtteri a fait du super boulot. C'était un tour assez médiocre de ma part. Ce genre de chose arrive, on ne peut pas toujours faire un tour parfait. Mais quel bel endroit ! Nous sommes en Italie et la piste est incroyable, avec ses vitesses de passage. Les pneus fonctionnent mieux ici, ça se présentait mieux que lors de la dernière course mais c'était un véritable défi, que j'ai apprécié." Jusqu'à lire sa place sur son tableau de bord, il faut le supposer.

Et il le sait déjà, il risque de ruminer sa défaite pendant 63 tours dimanche. Inquiet de ce spectacle qu'aucun public ne verra, il a ajouté à son interlocuteur : "Vous allez voir que c'est une course assez ennuyeuse. On ne peut même pas dépasser dans la grande ligne droite."

Mais ce serait mal connaître le sextuple champion du monde que de le considérer sans réponse ni même plan d'action. "Valtteri est vraiment super rapide sur un tour chrono et on l'a encore vu aujourd'hui, a souligné Toto Wolff, le directeur d'équipe, devant la caméra de la télévision autrichienne ORF. "La course, c'est comprendre et préserver les pneus. je pense que Lewis a encore une longueur l'avance là-dessus." Ça s'est d'ailleurs vu pas plus tard que dimanche dernier au Grand Prix du Portugal.

Lewis Hamilton prévoit une course insipide à Imola, réputé pour ça. L'équipe Mercedes la jugera-t-elle ainsi, si tel est le cas ? Pas sûr, car le résultat comptera plus que la manière dimanche si elle accroche à son palmarès son septième titre de champion du monde des constructeurs consécutif.

