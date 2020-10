Christian Horner et Helmut Marko, respectivement directeur d'équipe et conseiller, se répandent en arguments fallacieux depuis jeudi pour justifier le refus de reprendre Pierre Gasly chez Red Bull, entériné par la confirmation du Français chez AlphaTauri en 2021.

Face à l'affront, le vainqueur de Monza a répondu une fois de plus sur la piste, samedi, en se qualifiant quatrième sur la grille de départ du Grand Prix d'Emilie-Romagne. Derrière les intouchables Valtteri Bottas et Lewis Hamilton (Mercedes), et Max Verstappen (Red Bull), abonné au top 3 depuis cinq samedis. Et accessoirement deux rangs devant Alexander Albon, pilote à qui il avait été obligé de laisser sa place chez Red Bull en courant 2019.