Il n'est plus rare de voir Ferrari ne communiquer que sur un pilote. Samedi, c'est ce que la Scuderia a encore fait en titrant son communiqué officiel sur Charles Leclerc, qui "se dépasse en se qualifiant en deuxième ligne". Sans y associer un mot de soutien à son second pilote en perdition, Sebastian Vettel ; juste un exposé, dans le compte rendu factuel, de ses déboires récurrents en matière de pneumatiques.

Le Monégasque a donc arraché une belle quatrième place à l'issue de la qualification du Grand Prix du Portugal. Un chrono qui a situé sa SF1000 n°16 à 0"438 de la Mercedes de tête de Lewis Hamilton. Certes au bout d'un tour plutôt court - 1'16"828 pour le Britannique - mais qui est loin de la seconde que la "rossa" encaissait régulièrement il n'y a encore pas si longtemps.

Après Silverstone 1, le Mugello et le Nürburgring, c'est donc la quatrième fois que le leader de la Scuderia est le "meilleur des autres", c'est à dire les pilotes Mercedes et Red Bull. Ce n'est peut-être pas un hasard, il a battu le second pilote de Red Bull, Alexander Albon, pour la quatrième fois de la saison. Il le sait, c'est par là que passe le chemin vers le top 4.

"Vendredi déjà, j'avais un bon feeling"

Sur un bitume neuf, lisse comme rarement, les équipes ont éprouvé beaucoup de mal à faire monter les Pirelli avant et arrière en température de façon coordonnée. Ferrari, qui bute sur le problème depuis le début de la saison ,n'a pas échappé au casse-tête. Dans l'impossibilité comme au Nürburgring, il y a deux semaines, de faire chauffer correctement les "tendre" sur un tour chrono, en plus de les détruire à vitesse grand V en course, le natif de Monte-Carlo a passé le cut comme tout le monde en Q1 en "tendre" (P6), puis il s'est qualifié en "medium" en Q2 (P8), avant de les reprendre en Q3 (P4).

"Je suis très content de mon dernier tour, a dit Charles Leclerc. Je pense que nous avons tiré de la voiture tout ce qu'elle pouvait. Bravo à l'équipe pour ce super travail, à la fois à Maranello et ici. Les derniers évolutions ont aussi apporté un peu de performance et les récentes sessions de qualification ont montré que nous avançons dans la bonne direction. Vendredi déjà, j'avais un bon feeling pour ce samedi. Je suis content d'être sorti de la Q2 avec les 'medium' car je suis sûr que c'est le pneu idéal pour le départ. En Allemagne, nous avons souffert du froid avec le 'tendre' alors que là, il ne fait pas froid et nous avons les 'medium'. Si je prends un bon départ, nous pouvons nous battre pour un gros résultat."

"Le trafic va être probablement un gros problème"

Relégué à près de 0"6 de son leader en Q2, auteur du 15e et dernier temps derrière George Russell et sa Williams pas fulgurante, Sebastian Vettel s'est donc fait recaler pour la huitième fois de suite avant la Q3, ce qui ne lui était jamais arrivé dans sa carrière. Avec en sus la même rengaine à propos des pneus, du manque de grip...

"J'ai galéré pour aligner les tours, a commenté le futur pilote d'Aston Martin. Lors des essais libres, j'étais content des 'medium' mais en qualification j'ai eu trop de problèmes, probablement à cause de la difficulté à monter les pneus en température."

Tout ça n'augure pas un bon dimanche, il le sait. "Le trafic, sur ce circuit va être probablement un gros problème. Cependant, la situation va être similaire aux récentes courses. Et malheureusement, nous ne pouvons pas changer grand-chose sur la voiture", a conclu le quadruple champion du monde.

Concernant les nouvelles pièces, Laurent Mekies a précisé que ce n'était "rien d'énorme mais suffisant pour être dans la bataille serrée pour les places derrière le top 3." "C'est important de montrer que notre développement va dans la bonne direction, pour la fin de saison et plus encore la prochaine", a insisté le directeur sportif des Rouges. C'est qu'il avait dit mot pour mot au soir de la qualification au Nürburgring, avant le fiasco subi par le Monégasque en course. Mais là, les données de base de la course au Portugal sont diamétralement opposées. Il pourrait même pleuvoir dimanche.

