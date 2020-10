Bonus-malus : Hamilton et Räikkönen au sommet de leur art

"Les nouveautés n'ont pas apporté beaucoup de choses, déplorait-il après la course. La voiture reste compliquée à conduire pour moi, ce qui ne semble pas le cas de mon coéquipier (...) Il conduit très bien, il est très rapide et à l'aise. Moi, dès que je pousse un peu, la voiture devient impossible à conduire et termine en dehors de la piste presque à chaque fois." De quoi sous-entendre des différences entre les deux SF1000 ? Une chose est sûre : Mattia Binotto, le Team Principal de la Scuderia, n'a pas vraiment apprécié cette sortie.