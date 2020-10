Il n'y aura pas de retournement de situation de dernière minute ni de sauvetage sur le gong. Comme pressenti depuis plusieurs semaines et confirmé par nos confrères d'Auto Hebdo ce mercredi, Romain Grosjean et Kevin Magnussen devraient bel et bien quitter Haas en fin de saison. Le rapprochement entre Gene Haas, le propriétaire de l'écurie, et l'oligarque russe Dmitry Mazepin va permettre à ce dernier d'installer son fils, Nikita, dans l'un des deux baquets.