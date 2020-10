Grand Prix du Portugal

Valtteri Bottas s'est fait souffler une pole position qui lui paraissait acquise, samedi sur le circuit de Portimao. Le plus rapide des trois séances d'essais libres, de la Q1 et de la Q2, le Finlandais a vu son coéquipier Lewis Hamilton prendre la main en Q3 et la garder. Après un coup de théâtre qui a vu Mercedes lâcher les pneus "tendre" - a priori les plus rapides - pour passer les "medium" sur ses deux W11 comme en Q2, et un pari perdu de la part du pilote de Nastola, qui a jugé qu'il n'aurait besoin que d'un tour chrono pour faire la pole position.

Or, les Pirelli cerclés de rouge permettaient d'enchaîner deux tours chrono, avec le second souvent plus compétitif, et Hamilton a estimé qu'il fallait continuer dans cette voie avec les gommes jaunes, au contraire de Bottas.

Evalué en 1'16"986 lors de son premier run en Q3, Bottas a laissé Hamilton à 0"047. Puis, encore dans son garage, il a vu le Britannique proposer 1'16"934. Ce à quoi il a répondu en 1'16"754. Lancé dans un ultime tour, le sextuple champion du monde a alors trouvé de la réserve de performance avec un superbe 1'16"652 pour signer sa 97e pole position en carrière, sa 9e de la saison, préservant l'invincibilité de Mercedes dans l'exercice du tour chrono en 2020.

Gasly 9e

En difficulté pour exploiter ses gommes, Max Verstappen s'est contenté de la troisième place, pour la huitième fois de la saison et la quatrième de suite. Le Néerlandais a manqué le coche pour 0"252, confirmant que Red Bull a raison de continuer de développer la RB16 alors que Mercedes a stoppé celui de sa W11.

Malgré des dimanches décevants par rapport aux samedi, Charles Leclerc a comme au Nürburgring montré que la Ferrari pouvait être la troisième voiture du plateau sur un tour. Il s'est qualifié en deuxième ligne, à 0"438 de la meilleure Mercedes, ce qui est plutôt flatteur. Sergio Pérez (Racing Point) et Alexander Albon (Red Bull) ont trouvé place sur la troisième ligne et les McLaren de Carlos Sainz et Lando Norris ont réservé la quatrième.

Perturbé par le gros incendie qui avait détruit son AlphaTauri vendredi et le refus de Christian Horner de le reprendre chez Red Bull en 2021 au cas où il faudrait remplacer Alexander Albon, Pierre Gasly a encore montré son solide mental en signant le neuvième temps devant Daniel Ricciardo, seul pilote Renault en Q3 mais resté au stand à cause d'un aileron arrière cassé en fin de Q2 qui n'a pu être changé à temps.

Esteban Ocon (Renault) premier recalé en fin de Q2 (11e), Romain Grosjean (Haas) a obtenu le 18e temps, en s'estimant satisfait de sa prestation au volant de la plus mauvaise voiture du peloton.

