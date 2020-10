La seconde session d'entraînement du Grand Prix du Portugal, vendredi à Portimao, a laissé la plupart des équipes avec peut-être plus de questions que de réponses sur la suite du week-end, et avec en plus un gros travail de remise en état du matériel pour AlphaTauri.

Après une première séance d'essais libres rendue compliquée par une piste extrêmement glissante, les teams ont finalement eu à peine une heure pour faire le plein de data en vue de la qualification, samedi, et de la course, dimanche. Premièrement parce que Pirelli avait bloqué la première demi-heure pour des tests, en aveugle, de gommes 2021, desquels il ne sera possible de retirer grand-chose de pertinent. Deuxièmement parce que le temps de roulage de l'heure restante a largement été réduit par un incendie et un incendie ayant motivé à chaque fois un drapeau rouge d'un quart d'heure.

Vers la 45e minute, Pierre Gasly a dû stopper en urgence en bord de piste à cause d'un départ de flamme à l'arrière, qui a eu le temps de se propager dans le compartiment moteur de l'AlphaTauri du vainqueur français du Grand Prix d'Italie, dont la partie arrière gauche a été extrêmement endommagée.

Bottas reste devant

Et puis, à la 66e des 90 minutes d'essais, Max Verstappen (Red Bull) a entrepris de doubler au freinage du virage n°1 Lance Stroll (Racing Point), sans obtenir la collaboration de son collègue, de retour en piste après un forfait au Nürburgring pour cause de cas positif au coronavirus. La part de responsabilité de l'un et de l'autre fera débat, et les commissaires auront la délicate mission de trancher. Dans une situation de course, le verdict traduirait une erreur du Néerlandais, dont les roues avant de la RB16 n'étaient même pas à la hauteur de la RP20. Mais dans le cadre d'une journée d'essais libres, si Stroll était dans son bon droit, il aurait dû ouvrir la porte pour tenir compte de la plus grande compétitivité de la Red Bull.

Pour ce qui est du sport, Valtteri Bottas (Mercedes) a gardé sa longueur d'avance en terme de préparation, en confirmant en 1'17"940 son meilleur chrono des essais libres 1, 0"595 devant… Max Verstappen (Red Bull) et 0"803 devant Lando Norris (McLaren).

A nouveau quatrième et dernier dans la même seconde que le Finlandais, Charles Leclerc (Ferrari) a précédé Carlos Sainz (McLaren), son coéquipier Sebastian Vettel (Ferrari) et Pierre Gasly (AlphaTauri) au bilan final. Il faut donc descendre au huitième rang pour trouver trace de Lewis Hamilton, qui s'est de suite plaint d'un manque de grip avec ses Pirelli "tendre".

