Le ratio est saisissant. Lewis Hamilton a amélioré son propre record en signant une pole position sur un 29e circuit différent, à Portimao, le 75e circuit visité dans l'histoire du Championnat du monde de Formule 1. Tout en se rapprochant à trois unités de la barre des cent positions de pointe.

Le duel du samedi après-midi se termine souvent à coups de dixièmes, de centièmes voire de millièmes, et le Britannique nous a souvent présenté son nouvel exploit comme un voyage extrême dans les derniers recoins de sa machine et de lui-même. Au Portugal, ce fut effectivement une expérience extrême comme rarement il en a vécues, un combat contre le circuit et contre son coéquipier, Valtteri Bottas. En sortant la panoplie de toutes les aptitudes de pilote-caméléon qu'il est pour s'adapter à des conditions de piste assez déconcertantes depuis vendredi.

Pendant trois jours, il a loué les variations d'altitude de la piste de l'Algarve, à l'origine pas conçue pour la Formule 1, et trouvé le challenge des réglages et de l'exploitation des pneumatiques infiniment complexe. Comme ses collègues, à ceci près qu'il s'en est mieux sorti.

Bottas voulait rouler plus léger

Qu'est-ce qui aura fait la différence ? Le fait d'avoir persisté à croire que deux tours chrono enchaînés serait mieux qu'un. Que le second, surtout, lui promettait la pole position face à Valtteri Bottas, dominateur dans toutes les sessions d'essais libres et parties de qualification, excepté la Q3. Pour avoir tout misé sur un tour en fin de session.

Il y a deux semaines, Lewis Hamilton avait construit sa victoire au Nürburgring sur une faute de son coéquipier finlandais. Cette fois, il a encore profité d'une erreur d'appréciation, tactique de son voisin de stand pour faire apparaître "P1" en face de son nom au bout de l'heure de vérité.

L'histoire de cet échec, Valtteri Bottas l'a ainsi raconté : "On a décidé de passer sur les 'medium' car plus tôt dans la séance (Q2) ils étaient plus rapides que les 'tendre'. Il a fallu de faire un tour avec ou deux. Avec un tour lancé, j'ai pu partir avec moins d'essence. C'était ma décision. C'était un tour correct, pas parfait, mais c'est difficile d'avoir un tour propre ici. Mon tour a été bon mais ça n'a pas suffi face à ses deux tours."

En fait, le pilote de la Flèche noire n°77 n'a pas perdu en Q3 mais en Q2. En se faisant une idée fausse de son rapport de force avec le sextuple champion du monde. Ce que Andrew Shovlin a confirmé. "Valtteri a fait un super tour en Q2, le plus rapide de toute la qualification en fait. Il a donc cru qu'il pourrait le faire sur un tour, a précisé l'ingénieur en chef à Sky Sports. C'était une décision courageuse de sa part car on n'a qu'une tentative et si on la rate, on ne peut pas y retourner, alors que le pneu peut faire plusieurs tours."

Mercedes n'a rien imposé

Embarqué sur une fausse piste en termes de réglages vendredi, Lewis Hamilton revient de loin et pouvait savourer son succès, à sa descente de voiture. "Je ne peux vous dire à quel point ce fut difficile, a déclaré l'Anglais. Il fallait vraiment piloter à la limite. Valtteri a été rapide tout le week-end. A la fin, j'ai eu deux tours contre un pour le battre. Il a choisi un seul tour et pour moi ça allait de mieux en mieux."

Lewis Hamilton a précisé qu'il avait été libre de faire deux tours. Que Mercedes avait même donné carte blanche à ses pilotes "C'est une question de communication au sein de l'équipe, a-t-il rappelé. On avait le choix de prendre le 'tendre' puis le 'medium', puis de faire deux ou un tour. C'est difficile de faire fonctionner les composés ce week-end, c'est pour ça que je voulais un second tour."

"Nous leur avons laissé le choix des pneus et la longueur de leur run en Q3, a expliqué Toto Wolff. Ça s'est joué à un dixième. Lewis a fait la pole dans son dernier tour et Valtteri est passé large au virage n°8. Jusque-là, il était légèrement en avance sur l'écart final."

Les pilotes ont coutume de dire que la moitié du travail est faite après une pole position. Mais pour Lewis Hamilton, ce pourcentage est peut-être plus élevé car il a transformé six de ses huit pole positions en victoire cette saison.

