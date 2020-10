Le garage Mercedes a fini la première journée du Grand Prix du Portugal coupé en deux, avec d'un côté deux meilleurs chronos signés Valtteri Bottas, et de l'autre des deuxième et huitième temps - à 0"339 et 1"368 - de Lewis Hamilton dignes d'un brouillon technique.

Grand Prix du Portugal Libres 2 : Gros incendie pour Gasly, clash entre Verstappen et Stroll IL Y A 4 HEURES

Mercedes, "Evo" et tensions chez Ferrari, montagnes russes : la F1 débarque à Portimao

Le plus rapide en 1'18"410 puis 1'17"940, au bout de respectivement 35 et 32 tours, Valtteri Bottas a bien démarré le week-end du Grand Prix du Portugal. Pour la première fois sans le fameux DAS ou direction à double axe, ôté des W11 afin de préfigurer 2021. "La journée a été bonne, a effectivement exposé le Finlandais. Le soleil brillait et c'est une super piste pour le pilotage ; ça aurait pu être pire ! C'était assez glissant, ça m'a rappelé la première fois à Sochi ou à Austin, sur un nouveau revêtement. Ce type d'asphalte est compliqué en termes de grip. Une fois l'adhérence perdue, la voiture peut se dérober assez vite, et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a eu tant de tête-à-queue."

"Nous allons faire quelques pas en arrière"

"La piste s'est améliorée au fur et à mesure de la journée, mais peut-être est-elle revenue légèrement vers son point de départ entre les deux sessions ; et avec les deux drapeaux rouges, nous n'avons pas vraiment eu de roulages utiles, a-t-il ajouté. Je m'attends donc à une augmentation du niveau de grip le reste du week-end. L'équilibre de la voiture n'était pas mal. J'ai principalement galéré avec l'arrière dans les virages à basses vitesses, mais je ne suis pas loin du compte."

En revanche, Lewis Hamilton a un vaste chantier devant lui, ce qui n'augure rien de bon dans la conquête de sa 92e victoire, qui marquerait dimanche un nouveau record absolu. "Les changements d'altitude rendent cette piste incroyable, a d'abord raconté le Britannique. Dans plein d'endroits, on ne voit pas où on va, c'est donc très compliqué et la surface est également très lisse. En fait, je ne pense pas que les conditions de piste ont tellement changé au fil de la journée. Le vent s'est levé, et je ne sais pas s'il a changé de direction, mais ça a rendu l'endroit piégeur. Malheureusement, on est resté pas mal de temps dans le garage lors des essais libres 2 à cause de deux drapeaux rouges."

"Je pense que les essais libres 1 ont été ma meilleure session, quoique ma voiture n'a pas été géniale, a-t-il ajouté. Nous avons fait des changements, et ce fut plutôt mauvais en essais libres 2. Nous allons donc faire quelques pas en arrière pour comprendre où nous nous sommes plantés dans le set-up."

"Le milieu de grille un peu plus près que la normale"

Le voilà en ballotage défavorable, ce qui ne lui arrive pas souvent, et pas rassuré par la foire d'empoigne qui se profile samedi après-midi. "En y pensant, ça ne va pas être facile de trouver un tour clair sur cette piste car c'est très dur d'amener les pneus dans la bonne fenêtre dès le premier tour, même avec le 'tendre', qui s'avère assez dur pour un composé 'tendre', a-t-il dit. La Q1 va être excitante, avec beaucoup de voitures en piste. Ça va être un combat de chiens pour avoir une piste claire pour claquer un chrono. Mais tout le monde est dans le même bateau."

Cette impression de flottement, Andrew Shovlin l'a confirmée. "Valtteri a fait un bon tour avec peu d'essence avant les drapeaux rouges mais Lewis n'a pu exploiter le même grip pour une raison que l'on doit comprendre, a admis l'ingénieur en chef de l'écurie qui peut devenir dimanche championne du monde une septième fois de suite. En termes de longs runs, le milieu de grille est un peu plus près que la normale, ce qui suggère que nous ne sommes pas encore dans la bonne fenêtre. Normalement, notre voiture est facile à équilibrer et nous ne sommes pas dans cette position."

Grand Prix du Portugal Libres 2 : Gros incendie pour Gasly, clash entre Verstappen et Stroll IL Y A 4 HEURES