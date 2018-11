Grand Prix d'Abou Dabi - Esteban Ocon : "Je serai de retour très bientôt"

Esteban Ocon et la F1, c'est terminé. Du moins, pour le moment... Le pilote français, qui a abandonné dimanche, à Abou Dabi, pour sa dernière course chez Force India, reste en effet optimiste pour son avenir. S'il n'a pas obtenu de baquet pour la saison 2019, Ocon a assuré qu'il sera très vite de retour. "Je voudrais remercier tout le monde et leur dire que je serai de retour très bientôt", a-t-il expliqué au micro de Canal+ après la course.

"Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu cette année, que ce soit les fans, les gens dans ce paddock, les pilotes, les chefs d'équipe, les mécaniciens, tout le monde... Tous ceux qui sont derrière moi pour m'accompagner, et aussi les médias qui m'ont soutenu", a tenu à souligner le désormais ex-pilote de Force India. Pour rappel, Toto Wolff, le directeur d'équipe de Mercedes, a annoncé l'arrivée d'Ocon chez Mercedes la saison prochaine en tant que pilote de réserve.

"Nous espérons faire des essais avec lui. Nous étudions les choses pour les essais de pré-saison et les essais en cours de saison, mais ce n'est pas encore réglé", a déclaré l'Autrichien. Une option temporaire ? C'est possible. Pour 2020, Ocon aura pour objectif de trouver une place de titulaire.