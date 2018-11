Sebastian Vettel : "Revenir plus fort l'année prochaine"

Comme dans chaque duel, il fallait un vainqueur et un vaincu. Incapable de mettre fin au règne du roi Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en reste (pour l'heure) son simple rival. Et le point final de cette saison 2018 n'en est que la parfaite illustration : un triomphe pour le Britannique à Abou Dabi, une deuxième au goût toujours aussi amer pour l'Allemand. "C'est Lewis le champion, et il mérite son titre. L'année a été dure, mais j'ai tout donné jusqu'au dernier tour. Je le rattrapais petit à petit, mais il contrôlait le rythme", a confié le pilote de la Scuderia Ferrari après la course.

Si près... mais si loin de Lewis Hamilton, Vettel aurait "aimé être davantage roue contre roue". S'il n'a terminé qu'à deux petites secondes du quintuple champion du monde, il n'a jamais semblé en mesure de le rattraper. Tout un symbole. La page 2018 tournée, Vettel se prépare déjà à écrire celle de 2019. "Toute notre équipe va tenter de revenir plus forte l'an prochain pour lui donner encore plus de fil à retordre", a-t-il assuré dans des propos relayés par L'Equipe. Le défi est lancé.