Lewis Hamilton (Mercedes) s'est déshabillé sur le podium pour une raison bien précise

Plus qu'un tatouage, un message d'espoir, universel. C'est ainsi que Lewis Hamilton a justifié le fait d'avoir enlevé le haut sur le podium de sa onzième victoire de la saison, dimanche au Grand Prix d'Abou Dabi.

"J'ai toujours voulu le faire, a-t-il expliqué le Britannique, dans des propos diffusés par le site RaceFans. Je voulais montrer 'Still I Rise' et je pense que c'était le moment parfait car c'est vraiment comme cela que s'est passée cette année."

"Je voudrais vraiment encourager ceux qui ne connaissent pas 'Still I Rise' - un poème - à le lire . Il s'adresse à ceux qui trébuchent et tombent."

"Still I Rise" est l'œuvre de la poétesse, actrice et militante américaine Maya Angelou, née en 1928 et décédée en 2014, gravée dans le dos du quintuple champion du monde. En français "Still I Rise" signifie "Et toujours je me lève" selon la traduction officielle de son recueil de poésies.

Et Lewis Hamilton d'étayer son propos en évoquant son ami Billy Monger, jeune pilote britannique amputé des jambes suite à un horrible accident de Formule 4 en 2017. "Il a surmonté ça, comme tant d'autres gens ont surmonté des moments difficiles, et c'est vraiment de cela dont il est question dans 'Still I Rise'."

"J'essaie d'être un porte-parole autant que possible. C'est vraiment pour ça que je l'ai fait", a-t-il conclu.