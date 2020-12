C'est un sentiment d'inachevé qui domine lorsque l'on se penche sur le résultat final de Renault, à Abou Dabi. Pour la dernière course de son histoire avant de se muer en Alpine en 2021, l'équipe française n'a pu récolter que neuf points, grâce à la septième place de Daniel Ricciardo et à la neuvième d'Esteban Ocon. Un pécule insuffisant pour arracher un Top 4 au championnat du monde Constructeurs. Une semaine après la deuxième place du Français à Sakhir, l'objectif était réaliste, mais la double élimination en Q2, samedi, l'a rendu impossible compte tenu de la forme affichée par les McLaren.

Les pilotes ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient entre les mains. L'Australien, parti onzième, retiendra sa progression à travers une stratégie décalée et son meilleur tour dans l'ultime boucle. Il avait choisi les pneus "dur" pour le départ et n'a donc pas eu à rentrer lors de la neutralisation par voiture de sécurité virtuelle au 12e tour, qui a attiré la plupart des pilotes dans la pitlane. Ce décalage lui a permis de remonter dans le Top 5. Il s'est maintenu à cette position et son unique arrêt, au 40e des 55 tours de course, lui a fait perdre deux rangs. Malgré des "medium" neufs, il n'a pu aller chercher Alexander Albon et sa Red Bull, qui était la meilleure voiture du plateau, en atteste la victoire de Max Verstappen.

Un beau dépassement dans le dernier tour

"Je suis vraiment satisfait de cette septième place étant donné que nous sommes partis onzièmes, a déclaré le natif de Perth, finalement cinquième du Championnat du monde Pilotes. Mon début de relais en pneus 'dur' était vraiment bon et la monoplace me procurait d'excellentes sensations. La voiture de sécurité a légèrement changé les choses, mais nous n'avons pas progressé assez rapidement pour rattraper les autres devant. Je sais que nous n'avons pas réussi à terminer troisièmes du Championnat Constructeurs, mais c'était une belle saison dans l'ensemble pour l'équipe et un grand pas en avant par rapport à l'an passé. Mon dernier tour a été le plus rapide de la course et j'ai tout donné pour l'obtenir. C'est très agréable ! Merci beaucoup à l'équipe pour ces deux superbes années !" En 2021, il laissera son baquet à Fernando Alonso pour rejoindre McLaren.

Lors de cette épreuve que Renault avait décidé d'aborder avec des atouts différents, Esteban Ocon a d'abord souffert. Moins rapide en "medium", il s'est effacé devant son coéquipier pour la dixième place, malgré ses Pirelli "dur". La neutralisation nécessitée par la panne de Sergio Pérez (Racing Point) lui a donné l'occasion de passer des "dur", une opération couronnée de succès puisqu'elle a permis de mettre Daniil Kvyat (AlphaTauri) derrière lui avant le déploiement de la voiture de sécurité.

Cependant, le pilote normand a fini sur une belle note en portant une attaque dans le dernier tour sur son ami Lance Stroll (Racing Point), pour le gain de la neuvième place. Une manœuvre qui a eu pour conséquences de priver le Canadien d'un point, et de la dixième place du Championnat à Pierre Gasly (AlphaTauri).

La Q2 pèse lourd dans le bilan

"C'était une course difficile, mais je suis content de la façon dont elle s'est terminée avec le dépassement au dernier tour sur Lance, a déclaré le pilote originaire d'Evreux. Nous nous sommes battus jusqu'au bout et nous pouvons nous en réjouir. Nous avons des choses à analyser, le premier relais n'était pas simple et nous nous sommes retrouvés bloqués derrière certaines voitures. Cependant, nous avons repris des couleurs sur la fin et c'était très amusant. Je pense que cette journée résume bien notre année : nous n'avons pas très bien commencé, mais nous avons très bien fini ! Nous connaissons les domaines où nous pouvons progresser. Un grand merci à tout le monde dans l'équipe et dans les usines d'Enstone et de Viry pour leur travail acharné cette saison, mais aussi à Daniel dans son rôle d'équipier cette année. Je lui souhaite tout le meilleur dans ses prochaines aventures."

"C'était un bon week-end à l'exception de quelques tours samedi, a jugé Cyril Abiteboul, directeur d'équipe, en allusion à la Q2. Nous étions rapides en essais et nous avons signé le meilleur tour en course, mais le résultat d'aujourd'hui est probablement le meilleur que nous pouvions obtenir compte tenu des qualifications."

"De solides fondations sur lesquelles construire"

"Nous avons réussi à faire fonctionner la stratégie alternative de Daniel, a poursuivi le manager d'Esntone et Viry. Il a réalisé un excellent premier relais en 'dur' et il l'a prolongé dans l'espoir d'une nouvelle voiture de sécurité pouvant redistribuer les cartes. Cela n'a pas été le cas, mais il a fini par signer le meilleur tour en course et gagner quatre places, plus que tout autre pilote."

"Esteban a connu une course plus conventionnelle et a eu un peu de mal comme tous les autres partis en 'médium', a-t-il ajouté. Il nous a toutefois rendus fiers en dépassant Stroll dans le dernier tour. Cet esprit combatif nous a permis de prendre trois points de plus en un seul tour. Nous devons désormais nous concentrer là-dessus pour aller de l'avant. Malgré les efforts d'aujourd'hui, nous terminons cinquièmes, mais nous avons de solides fondations sur lesquelles construire. Nous sommes dans une bien meilleure position qu'en début de saison et nous devons améliorer des détails avant l'an prochain. Nous connaissons les forces de nos adversaires, mais nous connaissons aussi les nôtres."

