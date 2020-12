Auteur du meilleur résultat de la saison pour le Losange, qui va courir son 400e et ultime Grand Prix sous son nom, dimanche, le Normand a signé le troisième temps des essais libres 1 et le sixième des essais libres 2, lors de la session de nuit. Et c'est naturellement un bilan encourageant qu'il a dressé.

Second Français en lice en l'absence de Romain Grosjean, qui se remet de son effroyable accident du Grand Prix de Bahreïn, Pierre Gasly a obtenu des résultats qui laissent planer un doute sur sa présence en Q3, samedi. Auteur du neuvième temps en essais libres 1 et du treizième place en essais libres 2, le pilote AlphaTauri n'est pas sûr de pouvoir jouer les premiers rôles dans le peloton de chasse, derrière les grosses cylindrées que sont Mercedes et Red Bull.

"Vu les écarts, je pense que ça va être très serré ce week-end, avec six ou sept places en un dixième et demi, a relevé le Rouenais. La bagarre du milieu de tableau est intense, ça promet une qualification et une course exaltantes. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de la voiture (...), on a montré notre rythme et je me sens plutôt confiant pour samedi On devrait être dans le coup. Il y a encore quelques petites choses à améliorer, on va bien travailler ce soir pour aller chercher les derniers dixièmes qui permettent d'être devant plutôt que derrière."