"Je me suis juste consacré à récupérer et à essayer d'être en forme pour remonter en voiture pour la dernière course de la saison à Abu Dhabi" dimanche, a renchéri le pilote Mercedes, qui se sentait "très bien" au réveil mardi matin et a repris l'entraînement physique. Testé positif au lendemain du Grand Prix de Bahreïn le 29 novembre après s'être réveillé avec des symptômes, Lewis Hamilton a été remplacé par son compatriote George Russell.