Grand Prix d'Abou Dabi

Plus habitué à démarrage lointaine, Kevin Magnussen, dont c'est la dernière course pour Haas, sera aussi renvoyé en queue de peloton sur l'aire de départ de la dix-septième et dernière manche du Mondial 2020 pour des raisons analogues, à savoir l'installation d'un troisième lot de batteries et d'une troisième centrale électronique.