La saison 2021 de Formule 1 est terminée, mais la guerre entre Mercedes et Red Bull ne l'est pas. Quelques minutes après l'annonce par la Fédération Internationale de l'automobile (FIA) de ne pas recevoir les deux plaintes post-course de Mercedes, Christian Horner, le team principal de Red Bull, a fait un passage devant les micros pour commenter la situation. Selon lui, les commissaires de course, Michael Masi en tête, ont fait les bons choix lors du final du Grand Prix d'Abu Dhabi.

"On n'a jamais voulu finir cette course devant les commissaires. (...) Nous ne voulons pas faire la course contre des avocats. C'est dommage que ça se termine de cette manière, mais les commissaires ont pris la bonne décision", a expliqué le Britannique devant les journalistes et dont les propos ont été rapportés par la BBC et Motorsport. Une phrase qui faisait aussi office de tacle envers Mercedes qui a transformé l'après-GP en pugilat bureaucratique.

Le "let them race" au coeur des discussions

Concernant le choix de lâcher la meute pour le 58e et dernier tour, Horner en a remis une couche sur la fameuse phrase de cette fin de saison : "Let them race", soit laissez-les s'affronter sur la piste. Un argument annoncé par Masi lui-même à la radio en direction de Toto Wolff en fin de course.

"On a parlé à propos du 'let them race'. Vous savez, Niki Lauda (ancien président non-exécutif de Mercedes-AMG F1) a été une des personnes qui a le plus poussé pour ça", a ajouté Horner, avant d'appuyer la décision de la FIA. "On a beaucoup discuté sur le fait de ne pas finir les courses derrière les voitures de sécurité. Dans des circonstances difficiles, le directeur de course a fait le bon choix aujourd'hui."

Le boss de l'écurie Red Bull a insisté sur un point : son équipe a fait les bons choix pendant la course, coup de pouce du destin ou pas. "On a eu tout bon sur le plan stratégique."

