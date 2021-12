Grand Prix d'Abu Dhabi

Cette saison aura été constellé de coups de théâtre entre Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes), et même le premier tour de la course décisive pour le titre mondial Pilotes, dimanche à Abu Dhabi, y aura été fidèle. Alors qu'il avait l'avantage des pneus "tendre" au coup d'envoi, le leader néerlandais du Championnat du monde s'est fait surprendre par son rival britannique et sa W12 chaussée en "medium", à cause d'un patinage excessif.

Pas décontenancé par ce revers, Max Verstappen s'est alors blotti dans l'aileron arrière de la Mercedes n°44 dans la grande ligne droite suivante. Et s'est jeté à la corde au freinage du virage n°6, poussant son adversaire à quitter la piste. Mais, il ne s'y attendait pas, Lewis Hamilton a coupé la chicane au plus court et a repris la piste devant.

Max Verstappen a eu beau protester à la radio, le directeur sportif de Red Bull a eu beau demandé des explications au directeur de course, la FIA n'a pas ouvert d'enquête, jugeant que Lewis Hamilton avait ralenti avant la fin du premier tour pour compenser le gain acquis lors de son retour en piste.

Derrière eux, Sergio Pérez (Red Bull) s'est installé à la troisième place, devant Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren) et Charles Leclerc (Ferrari).

