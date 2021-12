C'est quand même une surprise, car Red Bull n'a pas l'habitude de se cacher à ce point le vendredi. A Abu Dhabi, Lewis Hamilton a survolé les essais libres 2 de la 22e et dernière manche du Championnat du monde en postant un temps de 1'23"691 à la 36e des 60 minutes de roulage, sur le circuit de la marina de Yas. En creusant un écart à peine croyable de 0"641 sur son concurrent dans la course au titre, Max Verstappen.

Ad

Au volant de sa Mercedes, le septuple champion du monde a nettement pris le pas sur son ennemi de l'écurie autrichienne en passant des pneus "tendre", alors qu'il avait déjà frappé fort avec les "medium" de la gamme Pirelli. Sa W12 était plus efficace que la RB16B n°33 dans toutes les parties du tracé dont la vitesse moyenne a été augmentée cette année suite à la suppression de deux chicanes : -0"174 dans le secteur 1, -0"182 dans le 2, -0"285 dans le 3. Indéniablement, les deux voitures n'évoluaient pas dans la même dimension, et Red Bull doit s'inquiéter si son bolide ne roulait pas chargé en essence.

Grand Prix d'Abu Dhabi Libres 1 : Verstappen démarre fort, Hamilton dépasse les limites IL Y A 4 HEURES

Ocon deuxième

Concrètement, la révision du design du tracé émirati semble avoir bien plus profité à la machine de Brackey, qui apprécie moins les changements de directions vifs que les longues courbes en appui. Et l'absence de relance à la dernière chicane, remplacée par une parabolique, permet de mettre encore plus en valeur la puissance de son V6.

Au soir de cette première journée, Lewis Hamilton a tellement fait le vide autour de lui que Max Verstappen ne figure même pas dans le top 3 du bilan de la deuxième session. Le plus proche contradicteur de l'Anglais s'appelle Esteban Ocon (Alpine), quatrième dimanche dernier à Djeddah et un temps en haut de l'affiche avant de rétrograder P2, à 0"343. Tout de même devant le Finlandais Valtteri Bottas, à 0"392. Et donc "Super Max" comme aiment le surnommer les supporters Oranje, qui devraient remplir une tribune de 5.000 places dimanche.

"Au contact d'Alonso, Ocon a pris de l'épaisseur. Je suis pressé de le voir en 2022"

Derrière, Sergio Pérez est encore une fois en retrait mais moins que d'habitude puisqu'il n'est étrangement qu'à 0"068 de son leader d'équipe, ce qui sous-entend peut-être que le Batave en a peut-être gardé sous la pédale.

Depuis le Grand Prix du Qatar, l'Alpine A541 tourne à plein régime et la sixième place de Fernando Alonso est là en attester. L'Espagnol de 40 ans, qui trouve personnellement que la saison ne lui a pas paru longue, pointe devant le surprenant Yuki Tsunoda (AlphaTauri), les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, et Pierre Gasly (AlphaTauri).

Rossi sur Alonso : "Je m’attendais à une grenade dégoupillée…"

Les McLaren de Daniel Ricciardo et Lando Norris pour l'heure de la Q3, on a aussi l'impression qu'un samedi compliqué s'annonce encore du côté d'Aston Martin, seulement 14e et 15e avec Sebastian Vettel et Lance Stroll. Quant au futur retraité Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 42 ans, il se dit pressé d'en finir mais il garde le pied lourd. Un peu trop puisqu'il a tapé à la fermeture de la piste.

La légende de Kimi : Les débuts sidérants de Räikkönen en F1 racontés par son ingénieur de course

Grand Prix d'Abu Dhabi Supporter du PSV, Néerlandais sans romantisme : Verstappen, l’orange à part IL Y A 16 HEURES