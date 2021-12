Technique

Max Verstappen

Red Bull a refermé la polémique du DRS à Djeddah en estimant que l'aileron arrière de la Mercedes ne présentait plus une flexibilité suspecte.

En revanche, la RB16B du Néerlandais a souffert d'un manque de vitesse de pointe en Arabie saoudite. Et même si Max Verstappen a tapé les 323 km/h en Q3, c'est qu'il a bénéficié de l'aspiration de plusieurs pilotes en fin de tours. Normalement, il était à 319 km/h.

L'optimisme n'est donc pas de mise sur le circuit de la marina de Yas, qui favorise d'autant la puissance qu'il a été débarrassé de ses deux premières chicanes, et que la n°2 a même été remplacée par un virage incliné. Christian Horner, le directeur d'équipe, a été clair : les longues séquences à pleine charge qu'impose Abu Dhabi sont favorables à la Mercedes.

Un joker côté moteur ? Non. Samedi matin, Honda ne devrait pas installer de nouveau bloc neuf dans la RB16B n°33 car les 7 chevaux de plus qu'il apporterait sont jugés insuffisants par rapport au handicap de cinq places de pénalité qu'il déclencherait.

Côté fiabilité, Verstappen s'est encore plaint à Djeddah de la synchronisation de boîte de vitesse qui lui avait fait rater un départ à Sao Paulo, et d'un manque de puissance en début de course dimanche dernier à cause d'un problème momentané de recharge d'énergie. Attention donc...

Lewis Hamilton

Son fameux V6 n°5, appelé le "moteur-fusée" depuis le festival des remontées à Sao Paulo, a fait trois jours de compétition à Sao Paulo et deux à Djeddah, soit la moitié du roulage normal d'un bloc. Et ce moteur a encore donné au Britannique un bel avantage à Djeddah : 325 km/h en Vmax soit 6 km/h de plus que le Honda de la Red Bull adverse.

Ce V6 ne connaîtra pas la baisse drastique de puissance qu'un moteur usagé rencontre en fin de carrière, mais attention quand même : tous les périphériques (batteries, turbo, récupérateurs d'énergie, centrale de gestion) ont roulé sur un ou plusieurs blocs précédents. Bref, ce groupe propulseur n'est pas une assurance tout risque.

Mental

Max Verstappen

Le Batave doit tempérer ses ardeurs car il a parfois un excès de confiance qui peut lui jouer des tours. En fin de Q3 à Djeddah, où il avait une confortable avance sur la pole position de Lewis Hamilton quand il a tapé dans le dernier virage. "J'ai vu que j'avais 0"3, et j'ai pensé qu'il y avait encore un peu à gagner", a-t-il expliqué. "Il risque toujours tout", a déploré Helmut Marko, le conseiller sportif.

En qualification, on l'a d'ailleurs aussi vu racler son fond plat en passant sur des bordures ainsi qu'en course, ce qui a accéléré la dégradation de ses pneus. En somme, il ne faut pas non plus compter sur lui pour rouler à l'économie. Ce n'est pas le genre de la maison.

Question stratégie, il prend des risques dès que c'est mal engagé : à Djeddah, il s'est élancé en pneus "medium" au troisième départ pour compenser sa rétrogradation derrière Esteban Ocon (Alpine) et Lewis Hamilton. Et il n'a pas tenu le choc face à Lewis Hamilton qui avait des "dur".

Lewis Hamilton

Sportivement, sa force est d'être toujours capable de retourner une situation mal engagée comme à Sao Paulo, où il a gagné en encaissant 24 places de pénalité, et techniquement, comme le week-end dernier à Djeddah. Intouchable le vendredi, il a subi la réaction de Max Verstappen lors du dernier entraînement mais il est parvenu à hausser le ton en Q3, sans commettre de faute éliminatoire.

Côté stratégie, il s'est calmé depuis son pari manqué au Grand Prix de Turquie, où il avait insisté pour rester en piste. Depuis, il suit les recommandations de son équipe.

Et question confiance, tout va bien puisqu'il reste sur trois victoires.

Expérience

Max Verstappen

Max Verstappen arrive à Abu Dhabi en "champion sortant" : c'est lui qui l'avait emporté l'an dernier devant Valtteri Bottas et un Lewis Hamilton encore secoué par le Covid.

Mais il serait étonnant que ça change quoi que ce soit dans son approche. Ni le fait d'être leader du Championnat du monde depuis le Grand Prix de Turquie, soit six courses. Il s'en fiche pas mal, en fait : il a toujours clamé que ça n'avait aucune importance pour lui. Ce qu'il veut, c'est l'être après le dernier Grand Prix de la saison.

Lewis Hamilton

Il connaît mieux que personne le parfum des affrontements ultimes. Il l'a dit : c'est la dixième fois qu'il se bat pour le titre, et de ce côté-là c'est un avantage indéniable.

Et puis, Abu Dhabi est l'un de ses nombreux terrains de jeu : il y détient le record de pole positions et de victoires (5).

En revanche, il va vraiment devoir se tenir à carreaux aux essais, et ne pas commettre d'imprudence comme lors des essais libres 3 à Djeddah, où au ralenti après un tour chrono et gêné dangereusement Pierre Gasly (AlphaTauri) et Nikita Mazepin (Haas) dans le même tour. Car la menace est bien réelle : il s'en est sorti avec une réprimande, sa 2e de la saison, et à la 3e, c'est une pénalité de 10 places sur la grille qui tombera.

Jeu d'équipe

Max Verstappen

Sergio Pérez fait beaucoup trop d'erreurs pour laisser penser qu'il peut avoir un rôle d'arbitre. Toujours sans la moindre pole position et avec une unique présence en 1re ligne dans sa carrière (Imola 2021), le Mexicain joue surtout un rôle lorsque son équipe le laisse en piste pour tenter de gêner Hamilton. Il a réussi deux undercuts sur le Britannique cette année, mais ça remonte à Monaco et Bakou.

Lewis Hamilton

Valtteri Bottas a sécurisé la troisième place au Championnat du monde dimanche dernier en Arabie saoudite, où il a fait des offres de service comme rarement. L'équipe l'avait toujours poussé jusque-là à filer un coup de main, il s'était même montré retors à Montmelo en laissant passer LH44, en pleine remontée, au bout d'un tour.

Mais là, il a eu tout bon : il a protégé Lewis Hamilton au départ et a proposé de ralentir Max Verstappen en début de course, ce qu'il a finalement fait pendant la neutralisation.

C'est une bonne nouvelle pour Lewis Hamilton : pour ses adieux à Mercedes, le Finlandais est prêt à l'aider pour conquérir la couronne, et sa forme lors des dernières en Q3 (P1, P3, P3, P2) peut lui permettre de jouer un rôle dès l'entame de la course. Au contraire de "Checo" Pérez.

Confrontations directes

Max Verstappen

C'est un peu son problème : MV33 a perdu 4 de ses 5 mano a mano contre l'Anglais cette année, à Sakhir, Montmelo, Sao Paulo et Djeddah. Il a seulement remporté la course poursuite au Castellet.

Lewis Hamilton

Sans parler de celles qui se sont mal terminées (Silverstone, Monza), Lewis Hamilton a gagné trois fois en 2021 en dépassant le Néerlandais en course (Montmelo, Sao Paulo et Djeddah), pour un revers en duel direct (Le Castellet).

