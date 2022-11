Lewis Hamilton sera bien en piste pour tenter de saisir sa dernière chance de signer une pole position cette saison, et c'est un soulagement pour lui. Lors des essais libres 3, dernier entraînement de la saison qui s'achève par le Grand Prix d'Abu Dhabi, ce week-end, le Britannique avait été pris en flagrant délit de dépassement sur Kevin Magnussen (Haas) sous régime de drapeau rouge.

Convoqué par la direction de course, le septuple champion du monde a plaidé sa bonne foi, en compagnie de Ron Meadows, le directeur sportif de l'écurie Mercedes, et a obtenu gain de cause.

"Le pilote de la voiture n°44 a déclaré qu'il était dans un tour rapide, qu'il a vu le feu rouge, et qu'il a immédiatement levé le pied de l'accélérateur et appuyé sur le frein, tout en scrutant ses rétroviseurs pour voir des voitures dans sa proximité. Et qu'en faisant cela, il a dépassé la voiture n°20", indiquent les commissaires de la FIA.

Les commissaires précisent avoir consulté le cas précédent, remontant au Grand Prix des Pays-Bas 2021. Et qu'aucune action n'avait été entreprise contre le pilote en question (Max Verstappen) dans des circonstances similaires.

Les commissaires ajoutent que la télémétrie de la voiture n°44 montre que Lewis Hamilton a "levé le pied de l'accélérateur à 100%" dès l'apparition du feu rouge et qu'il a "freiné fermement". "La voiture n°44 était à 288 km/h à cet instant et la n°20 à 126 km/h" soit "un delta de 152 km/h".

