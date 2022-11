Max Verstappen (Red Bull) sans égal. Le Néerlandais a conquis son quinzième succès en 2022 à Abu Dhabi, dimanche. Le poleman s'est accroché à sa première place, qu'il a lâchée deux tours à Charles Leclerc (Ferrari). Il conclut ainsi une saison parfaite à titre personnel, mais qui aura un goût d'inachevé pour son écurie et son coéquipier Sergio Pérez (Red Bull). Le Mexicain s'est incliné face à Leclerc, qui a décroché le titre honorifique de vice-champion du monde. Dixième, Sebastian Vettel (Aston Martin) s'en va à la retraite en inscrivant son dernier point.

Ad

Il a tiré sa révérence dans un épais nuage de fumée causé par ses donuts. A Abu Dhabi, tous les projecteurs étaient braqués sur Sebastian Vettel (Aston Martin), quadruple champion du monde. Sa tournée d'adieu a pris fin dans la marina de Yas sous une ovation des milliers de spectateurs, là même où il a coiffé sa première couronne en 2010. L'Allemand n'a plus gagné depuis Singapour 2019, mais il a quitté le monde de la Formule 1 sur un dernier point symbolique récompensant sa dixième place.

Grand Prix d'Abu Dhabi Red Bullevard, Ferrari menacée par Mercedes, der de Vettel : Le GP en questions IL Y A 18 HEURES

Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) l'ont suivi et se sont lancés dans une série de donuts avec leur monoplace. Pour célébrer Vettel, mais aussi, quelque part, pour fêter leur saison 2022 assez opposée. Le Néerlandais s'est imposé pour la 35e fois de sa carrière, creusant son record de succès sur une année (15 en 2022), tandis que le Monégasque, vice-champion du monde pour la première fois, s'est battu contre 19 adversaires en piste et contre les décisions souvent mauvaises de son écurie.

Grand Prix d'Abu Dhabi Déçu par Mercedes en qualif, Hamilton va viser sa première victoire plutôt que la 104e IL Y A 20 HEURES