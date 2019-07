Red Bull avait la meilleure voiture dimanche au Grand Prix d'Allemagne. Le meilleur pilote et le meilleur pit crew aussi. Max Verstappen, vainqueur d'une course folle à cause de conditions de piste en perpétuel changement, est passé cinq fois devant son garage et son coéquipier, Pierre Gasly, quatre fois.

Le Néerlandais n'a pas eu à se plaindre de l'efficacité de ses mécaniciens puisqu'ils ont en ont profité pour battre le chrono du changement des quatre roues le plus rapide.

Au 46e des 64 tours de la 11e manche du Mondial, le Batave a stoppé sa RB15 chaussée de pneus "intermédiaire" pour repartir 1"88 plus tard avec des "tendre".

Christian Horner, le directeur d'équipe, a tenu à souligner cette contribution exceptionnelle en délégant le chef mécanicien, Phil Turner, sur le podium pour recevoir au nom de Red Bull Racing le trophée du constructeur vainqueur.

Ce tour de force est une nouvelle preuve de l'impeccable niveau de préparation des membres de RBR, qui avaient établi le précédent record pour Pierre Gasly en 1"91, le 14 juillet dernier à Silverstone.

Ce record est décidément une chasse gardée de RBR puisque Milton Keynes avait signé le précédent chrono de référence en 1"92 au Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique 2013, avec Mark Webber. Williams l'avait égalé avec Felipe Massa au Grand Prix d'Europe à Bakou en 2016.