C'est décidément un samedi à oublier pour Ferrari. Après l'élimination de Sebastian Vettel dès la Q1, Charles Leclerc n'a pas pu prendre part à la Q3 samedi à Hockenheim, alors qu'il avait signé le deuxième temps de la Q2 quelques minutes plus tôt. Le Monégasque a été victime d'un problème d'alimentation d'essence et partira en 10e position sur la grille de départ dimanche, sauf pénalités.

Leclerc avait déjà vu un court-circuit dans une unité de contrôle du système d'injection d'essence de sa monoplace le priver du succès à Bahreïn, fin mars. Ces pannes sont d'autant plus regrettables qu'elles ont empeché la Scuderia de se battre pour la pole position alors qu'elle avait dominé les trois séances d'essais libres, vendredi et samedi.

Malgré sa frustration, le Monégasque a fait contre mauvaise fortune bon cœur. S'il n'a pas été en mesure de confirmer jusqu'au bout ses bonnes dispositions sur le circuit allemand avec ce problème en Q3, le pilote de 21 ans a d'ores et déjà promis de rebondir en course. "Les points sont marqués le dimanche, a-t-il rappelé dans un message publié sur son compte Twitter. Je donnerai absolument tout pour redonner le sourire à tout le monde. Ce sera une course amusante." Ce serait bien le seul moyen de faire oublier ce samedi noir de la Scuderia.