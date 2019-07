Lewis Hamilton était triomphalement passé de la 14e place à la première à Hockenheim en 2018. Dimanche, il a presque fait le chemin inverse. De la pole position, il a achevé son parcours chaotique au 11e rang. A la porte des points, une première pour lui en Formule 1 depuis l'instauration du barème primant le top 10.

Au fil des nombreux changements de conditions en piste, le Britannique a tenté de jongler comme ses collègues entre Pirelli "pluie", "intermédiaire", "tendre", "medium". Il a eu le contrôle de la course jusqu'au 29e des 64 tours, lorsqu'un écart l'a amené à casser l'aileron avant de sa Flèche d'argent contre un mur dans l'avant dernier virage. Une faute qui succédait à un 360° de Max Verstappen (Red Bull), le futur vainqueur, et une sortie de route de Charles Leclerc (Ferrari).

Rentré dans la pitlane après le plot en signalant la limite, le quintuple champion du monde n'y a pas coupé, contrairement à 2018. Il a reçu une pénalité de cinq secondes, en plus des 50 secondes de réparation. Et d'un choix de pneus - des "tendre" - qui ne lui convenait pas. Tombé alors au cinquième rang, revenu dans le top 3 puis en tête au 47e tour parce Max Verstappen (Red Bull) avait réagi plus vite pour rentrer, il est ressorti des stands douzième au tour suivant après avoir purgée sa peine. Puis il a perdu une place dans un 360°…

Après un sixième pit stop - un record dimanche -, il a fait le maximum pour rentrer dans le top 10, en vain.

"Quelle course folle ! Ce fut l'une des plus difficiles pour nous depuis longtemps, s'est exclamé l'Anglais. Je pensais avoir la course sous contrôle mais nous avons pris le risque de passer des slicks et la course nous a alors échappée. Je suis sorti au virage n°16. C'était comme piloter sur de la glace, j'ai tapé le mur et endommagé mon aileron. J'ai fait une erreur et j'en ai payé le prix. Je menais et j'ai fini P11. Je ne sais pas vraiment comment c'est arrivé, mais c'est très dur à encaisser et je suis juste content que ce soit terminé."

"C'est dur de performer quand on n'est pas à 100%, a-t-il ajouté, en référence au fait qu'il était encore malade. Je dois m'assurer d'avoir récupéré avant la prochaine course. On vit et on apprend de jours comme ceux-là. Il reste beaucoup de courses, nous devons simplement nous ressaisir avant la Hongrie. Je suis content pour Seb, qui s'est battu pour revenir P2 du fond de grille, et c'est bon de voir Daniil [Kvyat] et Toro Rosso sur le podium aussi. C'est bien pour eux."