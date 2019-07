Le Grand Prix d'Allemagne apparaît plus que jamais que celui du retour des Ferrari en haut de l'affiche. Rien de concret encore, seulement des promesses, à travers des performances qui ne trompent pas. Samedi sur le circuit à Hockenheim, Charles Leclerc a bouclé les essais libres 3 avec une aisance manifeste, le meilleur temps en 1'12"380 - en pneus "tendre" - et une avance de 0"168 sur Max Verstappen (Red Bull) et 0"264 sur son coéquipier, Sebastian Vettel.

Le Monégasque a vraiment été impeccable. Pour preuve, Vettel, devant son public, a utilisé toute la largeur de la piste pour aller chercher les dernières centièmes. Au point de voir deux fois un chrono annulé, comme Daniil Kvyat (Toro Rosso), lui aussi deux fois, Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Alexander Albon (Toro Rosso) et Carlos Sainz (McLaren).

Comme espéré par l'ensemble du paddock, la chaleur qui avait fait souffrir et hommes et les machines vendredi avait disparu. Avec seulement 26°C dans l'air et 41°C sur la piste, les Mercedes ont néanmoins accusé le coup : Valtteri Bottas a plafonné au quatrième rang à 0"510 et Lewis Hamilton au sixième, à 0"585, séparés par la Haas de Kevin Magnussen.