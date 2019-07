Max Verstappen a constamment roulé aux avant-poste, dimanche à Hockenheim. Il a pris des risques, fait souvent des choix radicaux et l'a parfois payé, mais il a fini par avoir raison de ses rivaux Lewis Hamilton et Valtteri Bottas (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari), auteur de fautes, pour triompher. A sa septième arrivée victorieuse, il a dit à quel point l'aide de l'équipe Red Bull avait été déterminante. Même s'il pesté après son 360° du 27e passage, à cause de pneus "tendre" trop vite passés sur une piste humide.

"Les conditions étaient particulièrement difficiles, a insisté le numéro 3 mondial, en conférence de presse. Il fallait rester très concentré, on ne pouvait pas se permettre beaucoup d'erreurs. Maintenant, après la course, je peux dire que j'ai fait ce tête-à-queue pour amuser le public, mais sur le coup ce n'était pas drôle, avec une adhérence très faible."

Le Grand Prix d'Allemagne ponctué par 78 pit stops et d'innombrables accidents ou sorties de piste, il n'était pas facile d'y voir clair sur une piste en constat évolution. Mais de tout ça, il a retiré une explication essentielle à son deuxième succès de la saison après celui du Grand Prix d'Autriche. "La communication avec mon équipe a été cruciale, a-t-il dit. Je pense que l'on a fait les bons choix et c'est aussi grâce à cela que nous avons gagné. Dès que l'on est devant on peut davantage économiser ses pneus, et dès que j'ai pu mener, tout s'est mieux passé".

Il ne rêve pas du titre

Evidemment, tout cela ne serait pas arrivé sans une adresse exceptionnelle sur piste mouillée. "C'est beaucoup d'entraînement sur le mouillé depuis que je suis jeune. Beaucoup de travail avec mon père, a-t-il reconnu. Il m'a toujours donné de bons conseils. Et pas seulement pour conduire sur le mouillé. Et bien sûr l'expérience compte. Dans la vie comme en Formule 1. Quand on totalise plus de 90 courses on est assez expérimenté pour prendre de meilleures décisions".

Pour se qui est de sa position au championnat du monde, à 63 longueurs de Lewis Hamilton et 22 de Valtteri Bottas, il ne rêve pas. "Ça fait beaucoup de retard, non ? C'est plus que deux victoires et ils sont toujours l'équipe dominante. Aujourd'hui les conditions étaient très difficiles et il était facile de faire des erreurs comme vous avez pu le constater. Alors oui, ce n'était pas leur jour." Mais ça fait quand même deux fois sur trois que le Batave de 21 ans bondit sur l'occasion pour les battre. Et son mérite est grand puisqu'il reste le seul a l'avoir fait cette année.