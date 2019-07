On ne saura jamais si Sebastian Vettel aurait gagné en partant devant. Dimanche, l'Allemand a fait la plus belle remontée de sa carrière en gagnant 18 places. De sa 20e et dernière position de départ, il a repris la totalité du peloton à l'exception de Seul Max Verstappen (Red Bull), qui l'a empêché de signer l'un des plus retentissants exploits de l'Histoire de la Formule 1. Mais cette deuxième place est un vrai soulagement pour lui : elle referme une période de doutes après trois courses sans podium, dont la dernière conclue sur un accident responsable avait posé beaucoup de questions sur son avenir.

Le quadruple champion du monde de Ferrari était 14e au premier des 64 tours de ce Grand Prix d'Allemagne pluvieux qui restera dans les annales pour son scenario imprévisible. A un moment où à un autre, presque chacun a eu sa chance, l'opportunité de réussir un beau résultat. L'Allemand a bien négocié le coup de théâtre du 41e tour lorsque Nico Hülkenberg (Renault) s'est crashé au virage n°16. Il est rentré juste après Max Verstappen (Red Bull), et même s'il n'a pas bénéficié d'un arrêt au stand "gratuit" comme le Néerlandais, passer les "intermédiaire" fut opportun.

Il était sixième lorsqu'il a pris la direction de la pitlane, et troisième six boucles plus tard. Lorsque, au 47e passage donc, il a décidé de rentrer une cinquième fois, pour chausser des "tendre" sur une piste qui s'asséchait. A coup de clameurs, le public allemand l'a accompagné dans ses dépassements de la 9e place à la deuxième finale.

"La voiture a fonctionné tout le week-end, par toutes les conditions"

"Ce fut une sacrée course ! Je l'ai appréciée même si elle était piégeuse, c'était une sorte de loterie. Elle fut longue et je ne me souviens même pas de tout. Ce fut éprouvant par moments, surtout en pneus 'intermédiaire" quand ça glissait. J'ai gagné beaucoup de places immédiatement après le départ et dans les deux premiers tours, même si c'était dur d'y voir quelque chose. Après ça, c'était assez difficile d'être dans le rythme étant donné que je ne me sentais pas tellement confortable en 'intermédiaire' et que leur dégradation était assez élevée. C'était dur de dire si le manque de grip venait de la piste grasse ou des pneus qui s'usaient trop."

"Honnêtement, dans ce genre de course on ne peut compter sur rien, jusqu'aux deux derniers tours, a-t-il poursuivi. Je pense que j'étais P8 quand la dernière voiture de sécurité est intervenue. Il y avait tellement de décisions à prendre ! mais dans l'ensemble nous sommes restés en piste. En conditions mixtes, quand ça a commencé à sécher en "slicks', j'ai été à l'aise et c'est là que j'ai regagné le plus de terrain."

"La voiture a fonctionné tout le week-end, par toutes les conditions, a remarqué Mattia Binotto, le directeur technique et directeur d'équipe des Rouges. Aujourd'hui elle a été rapide, même en fin de course sur le sec, sur une piste plus froide que lors de l'extrême chaleur vendredi. C'est vraiment un constat important, autant qu'elle a été bien sur le mouillé. Nous sommes heureux pour Seb : cette fantastique deuxième place est un coup de fouet pour sa confiance."