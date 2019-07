Mercedes a concédé sa deuxième défaite de la saison, dimanche à domicile, à l'issue d'un Grand Prix dont elle pensait pourtant contrôler. Une sortie de piste de Lewis Hamilton, alors leader, a précipité la perte de l'écurie allemande, qui est allée ensuite d'erreur en erreur. Il a fini onzième. Valtteri Bottas a consommé le fiasco en tapant alors qu'il était deuxième.

"Ça nous frappe en plein coeur : ce résultat est un désastre, a commenté Toto Wolff. Nous avons fait un départ correct, sur un bon rythme. Et puis, ce sont ajoutés à ça des incidents, des accidents, des conditions piégeuses, de mauvaises décisions et à la fin un zéro pointé alors qu'on était 1 et 2 dans les premiers tours."

"L'incident de Lewis s'est produit devant l'entrée de la voie des stands, nous n'étions donc pas prêts lorsqu'il est entré et nous avons ensuite pris de mauvaises décisions, a poursuivi le directeur exécutif de Mercedes Motorsport. Valtteri s'est crashé comme nombre d'autres pilotes, ce qui en a fait un jour encore pire. Notre 200e course en Formule 1 a été le jour le plus difficile pour nous depuis longtemps, mais nous sommes unis dans la peine comme dans la joie lorsque l'on gagne. C'est un jour pour apprendre de nos erreurs afin de revenir plus forts le week-end prochain."

Beaucoup de tournants mal négociés

"Jusqu'à mi-parcours environ, nous étions assez bien mais nous nous sommes piégés avec les pneus pour le sec quand la pluie a augmenté, a expliqué Andrew Shovlin, ingénieur en chef. Pour Valtteri, nous avons mis les 'medium' le tour suivant Max [Verstappen], c'était convenable mais nous aurions dû réagir plus tôt quand la voiture de sécurité est entrée en piste, afin de saisir l'opportunité de revenir en 'intermédiaire', et ça lui a coûté sa place. Concernant Lewis, notre timing était à peu près aussi mauvais qu'il pouvait l'être : nous avons mis des 'tendre' juste quand les conditions empiraient et il a dérapé au tour suivant au même endroit que Charles [Leclerc] est sorti. Nous étions prêts à accueillir Valtteri, donc quand Lewis s'est pointé pour un changement de capot nous n'étions pas prêts et nous avons perdu beaucoup de temps (ndlr : 30 secondes en plus qu'un arrêt normal)."

"Malgré cela, nous étions encore P2 et P3 lors de la période de neutralisation suivante, mais trop prudents pour passer aux pneus pour le sec, et nous avons perdu des positions pour l'un et l'autre. En plus de ça, Lewis devait observer sa pénalité et aurait pu faire ça plus tôt car nous avions perdu un paquet de positions une fois le peloton regroupé. Nos deux pilotes sont ensuite partis en tête-à-queue au virage n°1 sur la piste humide, ce qui a presque fini de ruiner notre journée", a-t-il conclu.