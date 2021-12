Max Verstappen (Red Bull) tenait visiblement à marquer son territoire lors de cette séance d'essais de découverte du circuit de Djeddah, vendredi, car on l'a beaucoup vu aux avant-postes lors de ses tours en pneus "dur". Mais, en proie à un gros sous-virage dans les nombreux changements de direction rapides, la suite lui a été moins favorable en gommes Pirelli "tendre". Et c'est finalement Lewis Hamilton (Mercedes), son ultime challenger dans la course au titre - huit points les séparent à deux courses de la fin de la saison -, qui est sorti de sa réserve dans le dernier quart-heure pour fixer le temps de référence. Au bout d'un tour bouclé en 1'29"786, le Britannique a fini en tête, avec à la clé le meilleur intermédiaire dans le secteur 2.

Surtout, on a vu son patron, Toto Wolff, laisser échapper un grand sourire de satisfaction lorsque le temps est tombé. Un message tout sauf anodin adressé à la concurrence, qui en dit long sur l'entame de week-end du côté du garage anglais. Les motoristes de Mercedes ont installé le V6 n°4 dans la W12 n°44 pour cette première journée du Grand Prix d'Arabie saoudite et ils mettront le fameux bloc n°5 du Grand Prix de Sao Paulo, appelé "le moteur-miracle" à partir de samedi.

Le baroud d'honneur de Giovinazzi

Mais ça s'est joué à peu. Avec le V6 qui a gagné le dernier Grand Prix au Qatar, Lewis Hamilton a battu Max Verstappen de 0"056, alors que Valtteri Bottas (Mercedes), troisième, s'est vu sans rival à un moment. Emballé par un meilleur temps, il a lâché "Cette piste est cool", puis il s'est fait rejeter à 0"023.

Sergio Pérez (Red Bull) une fois de plus lent dans sa mise en action avec le 11e temps seulement à 1"174, Pierre Gasly (AlphaTauri) a donc pris la place de meilleur des autres. La quatrième exactement, à 0"477.

Alors qu'il vit ses deux derniers Grands Prix de Formule 1 avant un changement d'univers radical - de la Formule E avec l'équipe Dragon en 2022 et sans doute des essais avec la future Ferrari LMh des 24 Heures du Mans 2023, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a fait un étonnant cinquième, à 0"532, alors que son coéquipier, Kimi Räikkönen, a poursuivi sa fin de carrière en roue libre, en atteste son 16e chrono.

Ferrari ne lâche rien face à McLaren

En revanche, les cinq pilotes qui complètent le top 10 ne sont pas pour un baroud d'honneur. Carlos Sainz et Charles Leclerc ont pris position pour Ferrari, actuelle troisième du championnat du monde Constructeurs, devant sa rivale directe McLaren représentée par Daniel Ricciardo, tandis qu'Alpine et Aston Martin, ont hissé Fernando Alonso, le troisième homme de Losail, et Sebastian Vettel, aux neuvième et dixième rangs.

