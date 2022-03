Red Bull a déjà grillé un sacré joker. L'écurie a perdu ses deux voitures dans les derniers tours du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn et doit absolument rebondir à Jeddah, ce week-end. Encore faut-il que les problèmes rencontrés sur les monoplaces de Max Verstappen et Sergio Pérez à Sakhir ne se reproduisent plus.