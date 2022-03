La réponse du berger à la bergère. Battu à la régulière par Charles Leclerc (Ferrari) puis trahi par sa monoplace la semaine dernière dans le désert bahreïni, Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix d'Arabie saoudite, dimanche soir. Le Néerlandais a ravi la première place au Monégasque à quatre tours de l'arrivée. Ce dernier, auteur du meilleur tour, avait fait cavalier seul une large partie de la course après une erreur stratégique du poleman Sergio Pérez (Red Bull) et de son écurie. Carlos Sainz (Ferrari) monte également sur le podium.

L'acte II a tourné à l'avantage de Max Verstappen. La vitesse de pointe a décidé du sort du Grand Prix d'Arabie saoudite après la seconde relance de course au 42e tour, consécutive aux abandons de Fernando Alonso (Alpine) et de Daniel Ricciardo (McLaren), tous deux arrêtés sur la piste. Le Néerlandais, distancé par son rival monégasque, l'a rattrapé. S'est alors initiée une bataille haletante. Le DRS a ajouté du sel, permettant aux protagonistes de se disputer la première place au 27e et au 1er virages.

Pérez et Red Bull piégés par Ferrari

Verstappen et Leclerc ont pris des risques, les compteurs se sont affolés et les trajectoires sont devenues de plus en plus larges. Impossible pour le pilote Red Bull de crier victoire trop vite, après l'épisode désastreux de Bahreïn. Surtout que la fiabilité a encore fait des siennes à Djeddah, où Yuki Tsunoda (AlphaTauri) n'a pu prendre le départ - comme Mick Schumacher, mais pour d'autres raisons - et Alonso (Alpine), Ricciardo (McLaren) mais également Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ont dû jeter l'éponge.

Son écurie s'était fourvoyée au 15e tour en appelant aux stands Sergio Pérez, poleman pour la première fois en 215 épreuves. Red Bull a été piégée par l'esbroufe de la Scuderia Ferrari - décidément étonnante -, qui demandait à Leclerc de troquer ses pneus pour l'undercut. Résultat des courses : le Mexicain à peine ressorti, la voiture de sécurité a fait son apparition sur la piste pour couvrir l'accident de Nicholas Latifi (Williams). Le représentant de la Principauté, lui, a profité d'un arrêt gratuit, comme Verstappen et Sainz, ses poursuivants.

