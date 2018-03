Fernando Alonso (McLaren) un peu agacé par la rapidité de la Ferrari "replica" Haas

A la lumière des deux séances d'essais libres qui ont eu lieu vendredi à Melbourne, Haas – et non McLaren ou Renault – semble être l'équipe qui mène le peloton de chasse derrière les trois top teams du plateau.

Fernando Alonso n'est toutefois pas surpris de retrouver la "Ferrari replica de 2017" à cette position, alors que Haas dispose pourtant d'un budget deux fois moins important que celui de McLaren.

"Nous savions que Haas allait probablement être la plus grande surprise. En même temps, quand vous avez la Ferrari replica de l'année dernière, une voiture qui a remporté plusieurs Grands Prix l'an passé…", a réagi l'Espagnol, qui a concédé une bonne demi-seconde à Romain Grosjean à l'issue de la deuxième séance d'essais libres ce vendredi.

Romain Grosjean (Haas) au Grand Prix d'Australie 2018Getty Images

"Je pense que leur voiture sera très performante durant la première partie de la saison, et j'espère que nous parviendrons à rester à leur contact. Il est difficile de savoir avec précision ce que chaque équipe a fait aujourd'hui, mais Haas semble bel et bien être la quatrième force du plateau. Mais je ne suis pas inquiet, nous allons monter en puissance au fil de la saison, a poursuivi le champion du monde 2005 et 2006. Nous sommes la seule équipe avec Toro Rosso qui a changé de groupe propulseur cette année, nous avons donc besoin de temps."

