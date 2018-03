Günther Steiner (Haas) : "Nous ne faisons rien d'illégal"

Günther Steiner a répondu aux attaques des équipes rivales, Force India et McLaren en tête, qui ont questionné la légalité de son partenariat technique avec Ferrari.C’est que la compétitivité affichée par la VF18 lors du récent Grand Prix d’Australie a eu le don d’agacer la concurrence.



Une concurrence qui se demande comment Haas, avec seulement deux années de présence en F1 et quelque 220 employés à peine (contre 600 à Williams, 400 à Force India et 700 à McLaren), a pu concevoir une monoplace capable de jouer le top 5 en course.



"Tout le monde a le droit d’émettre une opinion, a réagi Steiner à la BBC, mais parler sans savoir n’a aucune valeur. Notre équipe peut être fière de ce qu’elle a fait. Nous ne faisons rien d’illégal. Oui, nous avons le même empattement que Ferrari, tout simplement parce que nous avons la même suspension. Pourquoi aurions-nous dû faire différemment ? Donc, ça ne peut pas être la Ferrari de l’année dernière, puisque nous avons le même empattement que la Ferrari de cette année."

Romain Grosjean (Haas) au Grand Prix d'Australie 2018Getty Images

"Sincèrement, ils voient des fantômes. Après, s’ils ont un quelconque problème, je peux volontiers leur montrer le chemin de la FIA pour qu’ils puissent déposer une réclamation en bonne et due forme."



Et Steiner d’ajouter : "Si vous devez justifier votre incompétence, l’attaque est toujours la meilleure des défenses. Si une équipe avec un budget deux fois plus important se retrouve derrière nous, celui qui possède cette équipe devrait se demander ce qu’ils font en F1. La Formule 1 reste une compétition. Peut-être que l’an prochain nous serons derniers. Mais quand vous parlez, vous devez avoir des arguments pour soutenir vos propos, pas seulement des suppositions."



